مراهق بريطاني يعثر على قطعة نادرة سقطت من قارب عام 1997

تمكن صبي يبلغ من العمر 13 عامًا من الحصول على قطعة ليغو نادرة جدًا. سقطت من حاوية انسكبت على طرف كورنوال في عام 1997.

وكان شاب يبلغ من العمر 13 عامًا يسير على طول الساحل مع والديه عندما عثر على قطعة غير متوقعة من لعبة الليغو. أخطبوط بلاستيكي أسود صغير ونادر للغاية، سقط في المياه قبالة ساحل كورنوال في المملكة المتحدة. أثناء حادث سفينة حاويات ضربتها موجة في فبراير 1997.

وقال والد ليوتوراس سيمولونسكاس للصحافة المحلية، وهو سعيد بهذا الاكتشاف: “لقد كان يبحث لمدة عامين (…). لم نتوقع على الإطلاق العثور عليه هناك لأنه نادر جدًا”.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية، بما في ذلك صحيفة الغارديان وسكاي نيوز. أنهم عثروا على هذه القطعة النادرة من البلاستيك على شاطئ في مارازيون، في جنوب غرب إنجلترا.

ومنذ وقوع الحادث، تُجرف آلاف قطع الليغو على طول ساحل الكورنيش كل عام. مما يجذب اهتمام هواة الجمع مثل ليوتاوراس سيمولونسكاس وعائلته.

ومن بين 5 ملايين قطعة سقطت في الماء، لم يكن هناك سوى 4200 نموذج لهذا الأخطبوط الأسود. مقارنة بـ 352000 زوج من الزعانف البلاستيكية الصغيرة، و97500 دبابة غوص، و92400 سيف مصغر.

لكن سحر هذا الاكتشاف لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تم اكتشاف أخطبوط أسود ثان من قبل أحد المارة. بعد يومين على الأقل من اكتشاف ليوتاوراس سيمولونسكاس. أخبر الشخص، الذي يُدعى جاستن جود. كاشف الأشياء تريسي ويليامز أنه عثر على هذه القطعة الصغيرة من البلاستيك بالصدفة.