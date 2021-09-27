مراهق عمره 16 سنة يقتل آخر ذبحا بسلاح أبيض في تلمسان!

الضحية يبلغ من العمر 19 سنة

اهتزت، في وقت متأخر من مساء أول أمس، الضاحية التي تحتل موقعا وسطا بين “الرياض” وحي “بودغن” بأعالي مدينة تلمسان، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها مراهق يبلغ من العمر 19 عاما، وهذا إثر مناوشات دارت بينه وبين القاتل، وهو قاصر يبلغ من العمر 16 عاما، الذي استل سلاحا أبيض وبواسطته أقدم على ذبح غريمه من مؤخرة الرقبة، في اعتداء همجي غادر، وتسبب ذلك في نزيف حاد، سرعان ما أودى بحياة الضحية الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان.

وقد طوّقت مصالح الأمن مسرح هذه الجريمة النكراء، قبل توقيف مرتكبها الذي لا يزال يخضع للتحقيق في ملابسات ما حدث لحين تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تأتي أياما قليلة على إقدام مراهقين آخرين على تنفيذ محاولة قتل في حق صاحب مسكن، وهذا إثر تسللهما إليه بدافع السرقة، وعند التفطن لهم،ا حاول صاحب المنزل توقيف المشتبه فيهما وإبعادهما خارج مسكنه، ووقتها أقدما على غرز خنجر في صدره، مما تسبب له في جروح بالغة، حوّل على إثرها على استعجالات مستشفى تلمسان الجامعي، وتم تبعا لذلك، تم إلقاء القبض على المشتبه فيهما من طرف الشرطة العاملة بالأمن الحضري الثالث.