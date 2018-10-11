مراهق يذبح شابا بقطعة زجاج في الشريعة بتبسة

الضحية نجـا بأعجوبة

أوقفت شرطة أمن دائرة الشريعة، صباح أمس، مراهقا يبلغ من العمر 18 سنة، على خلفية اعتدائه على شاب آخر بواسطة قطعة زجاج ذبحه بها على مستوى الرقبة بالوريد الأيمن والأيسر، قبل فراره.

سارع مواطنون إلى نقل المصاب نحو قسم الاستعجالات الطبية بالمستشفى العمومي «محمد الشبوكي» في الشريعة.

في حين تحرك عناصر الشرطة الذين انتقلوا لعين المكان ثم إلى قسم الاستعجالات الطبية.

وبناءً على أوصاف المشتبه فيه، تم توقيف شاب يبلغ من العمر 18 سنة، وخلال التحقيق معه حاول تبرير اعتدائه على الضحية بعد أن قام بكسر قطعة زجاج وتوجيه طعنات لضحيته على مستوى الوريد الأيمن والأيسر لرقبته، نتيجة ملاسنات كلامية بينهما.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة وفتح تحقيق في القضية بسماع الشاكي والمتهم، تم تقديم أطراف القضية للمثول أمام النيابة بتهمة محاولة القتل العمدي، مع سبق الإصرار والترصد، ليتم إيداع المتورط في القضية الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق.