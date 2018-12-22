مراهق يرفض تسديد قيمة «الكورسة» ويعتدي بخنجر على «كلوندستان»

تعرّض سائق غير شرعي «كلوندستان» بحي عين النعجة ببلدية جسر قسنطينة، إلى اعتداء بخنجر من طرف قاصر وشقيقه، بعدما رفضا تسديد ثمن الأجرة ليلا.

حيث أصيب الضحية بعجز على مستوى يده قدّره الطبيب الشرعي بـ45 يوما، والأخطر من كل هذا أن القاصر استدرجه من منطقة ساحة أول ماي إلى غاية حي النعجة، على أن شقيقه بدله، غير أنهما تهجما عليه بواسطة أسلحة بيضاء.

تعود وقائع القضية الحالية للأسابيع القليلة الفارطة، في الليل، أين كان الضحية على متن مركبته في ساحة أول ماي رفقة فتاة.

أين قصده المتهم وهو قاصر، من أجل إيصاله إلى منطقة عين النعجة، وبوصول المتهم إلى منزله رفض تسديد ثمن الأجرة، وطلب منه الانتظار إلى غاية وصول شقيقه الأكبر.

لكن الضحية باغته القاصر الذي وجه له ضربات على مستوى اليد وأخرى من الخلف. وأكد الضحية المدعو «ث.ب»، خلال استنطاقه من طرف محكمة حسين داي، أن شقيق القاصر المتواجد رهن الحبس المؤقت هو من قام بطعنه على مستوى الرأس.

وبمواجهة المشتبه فيه الماثل أمام محكمة الجنح في حسين داي، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، أنكر ضربه بسلاح أبيض أو حتى من شقيقه القاصر، وأن كل ما في الأمر أنه وقعت مناوشات بين الضحية وشقيقه.

وأضاف أنه توجه للمسكن الذي يقطن فيه برفقة جدته على مستوى منطقة عين النعجة من أجل إحضار ثمن الأجرة، بدليل أن شقيقه القاصر يقطن برفقه والدته بحي ساحة أول ماي بحكم أن والديه منفصلان.

الطرف المدني التمس تعويضا ماديا قدره 200 ألف دج مع تعيين خبير لفحص الضحية، فيما ركز دفاع المتهم على تناقض تصريحات الطرف المدني.

وصرح أنه من غير المنطقي أن يتواجد الضحية «الكلوندستان» في حدود الساعة الواحدة صباحا برفقة فتاة ويقومان بإيصال القاصر. وعليه وأمام ما تقدم من معطيات التمست النيابة العامة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.