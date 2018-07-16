مراهق يستدرج عصابة إلى مسكنهم بهدف استرجاع مجوهرات عشيقته

إغتنم شاب فرصة غياب أفراد عائلته من المسكن العائلي، وقام بتحريض عصابة للسّطو على المنزل بهدف استرجاع مجوهرات عشيقته.

التي حجزتها والدته بعدما ضبطتها بحوزته،قصد التحقيق في مصدرها.

ووقعت العصابة في قبضة رجال الشرطة لأمن دائرة سيدي عيش ببجاية فور تنفيذهم الجريمة، والتي طالت مبلغ 5 ملايين سنتيم.

تفاصيل القضية حسب مصادر “النهار أنلاين”، انطلقت بشكوى قيّدتها الضحية “ص” ، 20 سنة، بمركز الشرطة.

مفادها أنها عصابة ملثمة داهمت مسكنها العائلي،حيث قام شخصين بكسر أغراضها للسطو على مبلغ مالي يقدر بــ 5 ملايين سنيتم.

مفيدة أنها تعرّفت على أحدهما، واستغلالا للمعلومات، إنتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان وتم إجراء المعاينة الميدانية لمسرح الجريمة.

وبعد الإستغلال الجيد للأدلة تم توقيف مشتبه فيهما، ويتعلق الأمر بالمدعو” د م”، 19 سنة، المقيم بسيدي عيش.

بالإضافة إلى الشخص الذي تعرفت عليه الضحية ويتعلق الأمر بالمدعو” م ع”، 18 سنة، المقيم هو الآخر بنفس المنطقة.

وأفضى التحقيق في شأن القضية إلى أن المدبّر الرئيسي لعملية السرقة، هو إبن الضحية المدعو” أ ش” الذي أغتنم فرصة غياب جميع أفراد عائلته.

للقيام بسرقة المسكن بمشاركة السالفي الذكر قصد إسترجاع كمية من المجوهرات التي حجزت منه من طرف والدته.

والتي تحصل عليها من عشيقته.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بتهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة من داخل منزل بالكسر.

التعدد وإخفاء أشياء مسروقة.