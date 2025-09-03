مراهق يشعل حرائق غابات عمدا بسبب ضعف نتائجه الدراسية
ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية إن مراهقا برتغاليا أشعل عمدا عدة حرائق غابات في بلاده بعدما شعر بالإحباط بسبب ضعف نتائجه الدراسية.
ويعتقد الضباط أنه ربما يكون مسؤولا عن الحرائق في سيدوس وأرديجاو وأرنوسيلا ، بينما قالت الشرطة الجنائية الوطنية في بيان: “ربما يكون القاصر قد تصرف بدافع الغضب والإحباط، نظرا لضعف أدائه الدراسي.”
وخلال فترة الصيف، تعرضت هذه المناطق لحرائق غابات ممنهجة. أحيانا بشكل يومي، مما أثار قلق السكان المحليين.
وقد أحالت شرطة براغا القضائية، التي أجرت التحقيق. القضية إلى مكتب المدعي العام، الذي سيحيلها بدوره إلى محكمة الأسرة والطفل.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض الشهر الماضي على 52 شخصا للاشتباه في تورطهم في أعمال حرق متعمد.
ولا يزال المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي. يضع المناطق الداخلية والجنوبية من البلاد في حالة تأهب قصوى تحسبا لخطر حرائق الغابات الشديد.