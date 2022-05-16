مراهق يطعن والدته وشقيقته بعد خلافات عائلية في تيارت

والدته وضعت تحت العناية المركز لخطورة إصابتها

أقدم أول أمس قاصر على طعن والدته وشقيقته العشرينية فيما نجت اخرى داخل مسكنهم العائلي بحي الزعرورة بعاصمة الولاية.

وحسب المعلومات التي استقتها النهار فإن الشاب البالغ من العمر17 سنة أصيب بحالة هستيرية مساء الاحد بمجرد دخوله الى المنزل بعمارات 1000 سكن بتيارت بعد ملاسنات كلامية حادة فوجه عدة طعنات لوالدته البالغة من العمر 49 سنة بواسطة خنجر اصابها في عدة انحاء من جسدها فيما أصيبت شقيقته البالغة من العمر 22 سنة على مستوى اليد ونجت شقيقته الاخرى التي تمكنت من الفرار تم نقلهن الى مستشفى يوسف دمرجي ووضعت والدته تحت العناية المركزة لخطورة اصابتها فيما وصفت حالة الشقيقة بالمستقرة باستثناء تعرضهما للصدمة الشديدة وقد علمت النهار ان عناصر الشرطة قد اوقفت المتهم والتحقيقات متواصلة لمعرفة الملابسات الحقيقية وراء الحادث التي تضاربت الروايات حولها وتركت علامات استفهام.