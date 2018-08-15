مراهق يقتل صديقه بطعنة خنجر في الصدر بالغزوات في تلمسان

ثاني جريمة قتل تهز المنطقة خلال يومين

اهتزت، أمس، ضاحية سيدي عمر التابعة إقليميا لدائرة الغزوات الساحلية غرب ولاية تلمسان، على جريمة قتل بشعة راح ضحيتها قاصر يبلغ من العمر 17 عاما، على يد صديقه في الحي صاحب 18 عاما،

وهذا إثر مناوشات كلامية اندلعت بينهما بسبب سب أحدهما للآخر، قبل أن تتطور الأمور إلى حد العراك بالأيدي في البداية.

حيث أقدم المغدور على إسقاط القاتل أرضا مسببا له نزيفا على مستوى الفم، ليقوم الأخير بعد النهوض بالتوجه مباشرة إلى مسكنه العائلي، أين حمل في يده سكين المطبخ وتوجه مرة أخرى إلى الشارع للانتقام من صديقه، ليلمحه من بعيد في أحد الأزقة.

حيث نادى عليه فاستجاب الآخر له، وبمجرد أن ثارت ثائرتهما مجددا أشهر الجاني سكين المطبخ ووجه بواسطته طعنة غادرة لصديقه في القفص الصدري مخلفا له نزيفا حادا توفي بفعله بمجرد تحويله على استعجالات مستشفى الغزوات.

وفيما فر الجاني إلى مسكنه، أمسكت به والدته وقدمته إلى قوات الأمن التي أوقفته واسترجعت أداة الجريمة، حيث فتحت تحريات معمقة في ملابسات الجريمة التي تأتي بعد 48 ساعة فقط على جريمة أخرى أقدم فيها شاب على إزهاق روح شاب آخر، إثر مناوشات وقعت بحفل زفاف بحي الشهيد بوعناني حسين بدائرة سبدو.

وقد نجحت الشرطة حينها في توقيف القاتل واسترجاع أداة الجريمة التي لا تزال التحريات جارية حولها.