مراهق يقتل صديقه ضربا بحجر على الرأس خلال جلسة خمر في تلمسان

اهتز، ليلة أول أمس، محيط سد دائرة “أولاد الميمون” شرق ولاية تلمسان، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مراهق يبلغ من العمر 19 سنة وهذا على يد صديقه في نفس السن بجلسة خمر حدثت خلالها ملاسنات كلامية مجهولة السبب بينهما، تطورت إلى شجار حاد، أقدم فيه الجاني على إحضار حجر قبل أن يوجه بواسطته عدة ضربات على رأس الضحية، مما أدى إلى مقتله بعين المكان متأثرا بإصابات بالغة، واستدعى الأمر تدخل مصالح الحماية المدنية مرفوقة بقوات الدرك الوطني التي طوقت مسرح الجريمة.

وبوشرت تحريات في ملابساتها، حيث رفع المحققون من موقعها قارورات خمر إلى جانب الأداة المستعملة في القتل، فضلا عن توقيف الجاني الذي حوّل على التحقيق في أسباب الجريمة الشنعاء.