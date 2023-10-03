مراهق يمزق “بروسيات” الشرطة امتعاضا لتوقيفه وتحرير مخالفة له بباب الزوار

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا. وغرامة مالية مقدرة بـ200 ألف دج في حق المتهمين الموقوفين كل من “م.م أ” و”ج.ف”. لمتابعتهما بجنحة إهانة نظامية “الشرطة” وحيازة المخدرات بغرض الاستهلاك.

كما تأسس في القضية شرطي للأمن الحضري مقاطعة باب الزوار طرفا مدنيا للمطالبة بصفته ضحية .

وتم تقديم المتهمين للمحاكمة أمام هيئة المحكمة، وفقا لاجراءات المثول الفوري إثر عملية توقيف لهما على مستوى محول الدوران بباب الزوار أول أمس الأحد، في أعقاب مناورة قام بها المتهم الأول ” ج.ف” الذي كان وقتها يقود دراجته النارية بصحبة صديقه المتهم الثاني ” م.م أمين” لرفضه التوقف والامتثال لأوامر شرطيين، بحيث وخلال محاولة المتهم الفرار من رجال الشرطة تعرض لحادث لسقوطه على الأرض مما تسبب في إصابة الاثنين.

وأثناء الحادث تقدم رجال الشرطة لسحب رخصة السياقة لتوقيف المتهمين، الأمر الذي استثار له المتهم الأول صاحب الدراجة النارية “ج.ف” فاسمع الشرطين بوابل من السب والشتم تخللته عبارة بذيئة. ثم وفي غفلة من الشرطيين قام المتهم بخطف الغرامات الجزافية التي كان بصدد تحريرها الشرطي الضحية ومزقها في وجهه وأمام الملأ.

وخلال العملية تم توقيف كلا المتهمين مع حجز قطعة مخدرات لدى المتهم الثاني ” م.م أمين”.

المتهم الأول “ج.ف” اعترف جزئيا بالوقائع المنسوبة إليه، وصرح لرئيس الجلسة بأنه لم يحاول الفرار من رجال الشرطة بل كان يقود دراجته النارية بطريقة عادية. وبسبب اعتراض رجال الشرطة له وقع له حادث فسقط أرضا برفقة صديقه. كما أنه لم يقم بسب الضحية بل قام بتمزيق الغرامة الجزافية فقط.

في حين، اعترف المتهم الثاني “م.م.أ” بحيازته المخدرات بغرض الإستهلاك. ناكرا تماما شتمه لرجال الشرطة أو تحريض اصدقائه عليهم. وأمام ماورد من معطيات قرّر القاضي إحالة الملف للمداولة للنطق بالحكم.