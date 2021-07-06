قناة النهار مرا ونص: السيدة نادية مختصة في تعليم الفتيات أسرار الحلويات التقليدية بقلم النهار أونلاين نشر في 06 جويلية 2021 - 11:48 شارك غرِّد 1 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=956488 اقرأ أيضا تجاوزت الثلاثين في حكومات جراد.. هل سيقتصد بن عبد الرحمان في عدد الوزارات ؟ قناة النهار 04 جويلية العاصمة: وزير التربية الوطنية يشرف على إنطلاق إمتحان البكالوريا قناة النهار 21 جوان الشيخ النوي: سكنات عدل في باتنة واجدين والمشكل في قنوات الصرف الصحي.. الوالي تحرك بعد ما هدرنا عليهم قناة النهار 01 جويلية مانشستر يونايتد يجدد عقد الإسباني خوان ماتا لموسم واحد قناة النهار 03 جويلية