قناة النهار مرا ونص / فازية .. “أنقذت أكثر من 100 غريق” ..ترقبوها بقلم قناة النهار نشر في 23 جويلية 2021 - 14:01 مرا ونص شارك غرِّد 286 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963666 اقرأ أيضا عبد العزيز مجاهد: كل من يقف مع الشرعية الدولية يعتبره نظام المخزن عدوا له قناة النهار 17 جويلية الصيف يحلى معنا: استغلال موسم الإصطياف للترويج للصناعة التقليدية قناة النهار 12 جويلية أحوال البحر: بحر هادئ ودرجة حرارته ما بين 20 و24 درجة لكن الرطوبة عالية قناة النهار 06 جويلية حجز 60 ألف دولار أمريكي بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين قناة النهار 14 جويلية