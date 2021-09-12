مرباح: “سعيد بخوض تجربة جديدة مع اتحاد العاصمة”

أبدى اللاعب وسط الميدان، ميصالة مرباح سعادته للالتحاق بفريق اتحاد العاصمة، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

ونقل الحساب الرمي لاتحاد العاصمة، تصريحات مرباح، أين قال: “أنا حاليا جزء من عائلة فريق اتحاد العاصمة”.

وأضاف متوسط الميدان الجديد للاتحاد: “سعيد بخوض تجربة جديدة ضمن مشواري في فريق كبير مثل اتحاد العاصمة“.

يذكر أن مصيالة مرباح، رسم في الميركاتو الصيفي الجاري انتقاله إلى اتحاد العاصمة، قادما إليه من نادي وفاق سطيف.