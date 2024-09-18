مرباح يتعرض لإصابة خطيرة ويثير الهلع

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، توقف المواجهة الودية أمام اتحاد بسكرة التي انطلقت مساء اليوم.

واحتضنها ملعب حسين آيت أحمد الجديد بتيزي وزو، في إطار استعدادت الفريقين للموسم الجديد من الرابطة المحترفة.

وحسب بيان إدارة “الكناري” عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد تم توقيف المواجهة أمام اتحاد بسكرة، بسبب تعرض الحارس، غايا مرباح، لإصابة على مستوى ساقه اليسرى، إثر تدخل خشن من أحد مهاجمي اتحاد بسكرة.

ونُقل الحارس، غايا مرباح، إلى المستشفى، جراء هذه الإصابة، نظراً لخطورتها. وسيضيع حارس الشبيبة بنسبة كبيرة بداية الموسم الجديد من الرابطة المحترفة.