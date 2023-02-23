مربوط رئيسا للجنة تنظيم كأس افريقيا لأقل من 17 سنة

قام المكتب الفديرالي للإتحاد الجزائرية لكرة القدم بتعيين جمال مربوط رئيسا جديدا للجنة تنظيم كأس افريقيا أقل من 17 سنة.

كما ستجري مسابقة كأس افريقيا أقل من 17 سنة بالجزائر في الفترة ما بين 29 افريل و 19 ماي المقبل.

وكان جمال مربوط قد اشتغل عدد من المناصب أخرها عضويته في المكتب الفديرالي لكرة القدم و اللجنة المالية التابعة لـ “الفاف”.

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