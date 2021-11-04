بقدر نبل رسالة مربيات أجيال في نقل رسالة العلم والمعرفة، فإن نيتهن أنبل في الاستقرار وبناء أسرة متراصة. كيف لا وقد طرقن مربيات أجيال منبر مركز الأثير طالبات الحلال إلى جانب شهم يطرق الأبواب من بيوتها. وكلّ أملهنّ أن تحظي الواحدة منهن بمن هو أجدر وأصدق لهنّ. مربيات أجيال تبحثن عن الحلال هو الركن الذي سنختار لكم من خلاله باقة جميلة نتمنى أن تجد صاحباتها أذانا صاغية لطلبهن.

الرقم السري :

135857

أعدك أن أجعل أيامك حلوة وجميلة

لا يوجد في الدنيا شعور أجمل من أرى الإنسان نفسه أمام أهداف سطرها منذ الصغر، ينالها بفضل الله. وبعد تعب فنفخر بما وصلنا إليه. لكن بالتأكيد أن الحياة تصبح أجمل إن نحن عشنا هذا الانتصار إلى جانب من نحب، في ود وتناغم. وهذا تحديدا ما أريده وأصبو إليه. فبعد بلوغي من النجاح ما أردته وتمنيته حيث بتّ أتوق لأن أكوّن أسرة ويكون لي في الدنيا سند وعزوة. فلم أتردد وأنا أتواصل مع القائمين على مركز الأثير. حتى أضع بين يديهم رغبتي الصادقة في تحقيق حلم دخول القفص الذهبي وبلوغ حلم الأمومة.

أنا فتاة في أبلغ من العمر 33 سنة، من ولاية المسيلة، عازبة لم يسبق لي الزواج، طيبة وخلوقة. حباني الله بجمال يسر العين، وقد ممشوق، مثقفة واشغل منصب أستاذة في التعليم المتوسط.

أتوق لأكوِّن أسرة تحت سقف المودة والرحمة، إلى جانب رجل صادق أستأمنه على قلبي وأمنحه تقديري وحبي. رجل من إحدى ولايات الوسط الجزائري أو الشرق، يكون عاملا مستقرا، سنه لا يتعدى 45 سنة. أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، وأعده أن أكون نعم الزوجة والرفيقة.

الرقم السري :

135858

أصيلة سليلة الأصول فهل من زوج يحمي قلبي وعرضي يصون

أحمد الله وأشكره بكرة وأصيلا أنه منحني من القوة والإرادة ما جعلني أبلغ مقصدي في الحياة بأن أدرس وأنجح وأفرح والداي. كما أتبوّأ مهنة كانت حلما بالنسبة لي وهي مهنة التدريس. أؤدّي مهامي على أتمّ وجه، كما أنني لا أتوانى عن غرس حب العلم في قلوب الأطفال. وأنا أتوق أن أكون يوما أما لطفل ينجح ويفلح في حياته.

ومن خلال منبر ركن أدم وحواء، أطرق باب إتمام نصف الدين على سنة الله وأخر المرسلين. وأقول: أنا شابة أربعينية من ولاية ورقلة، عزباء لم يسبق لي الارتباط، أحظى بحب كل من حولي وتقديرهم. جميلة ومحترمة بشهادة كل من حولي.

أريد أن يكون لي نصيب مع إنسان متفهم وطيب، يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري أو الجنوب. سنه لا يتجاوز 50 سنة. أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، ولا شرط لي سوى أن يكون صاحب النصيب موظفا مستقرا.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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