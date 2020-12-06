مربيات أجيال تبحثن عن الحلال

معروف عنهن روحهن المسؤولة وقدرتهن على التوفيق بين أعمال البيت ومهنتهن، مهنتهن لا تقل أهمية عن مهنة الطبيب أو المهندس، فرسالتهن سامية تتمثل في تربية الأجيال، ولهن نصيب في إلاناتنا في صفحة “أدم وحواء”.

من يكون لبنت مدينة الورود زوجا؟

لم أبحث كثيرا حتى وجدت ضالتي المتمثلة في مركز الأثير الذي حضيت فيه بمعاملة جد خاصة من طرف العاملات به، حيث أنني اقتنعت من أنه عليّ أن أبادر لبناء حياتي والتسطير لمستقبل أريده أن يكون بإذن المولى جميلا.

ليس العيب في أن تكون لدي مواصفات وشروط في فارس الأحلام، فمن حقي أن أختار لي من يناسبني في الطباع وتوافق أحلامي وأحلامه، وعليه أقول: أنا ليلى من البليدة، أعانق من عمري 35 ربيعا، موظفة في سلك التعليم، على قدر كبير من الجمال والعفة، جميلة ومهذبة، الجميع يشيد بخصالي و شمائلي.

أبتغي أن يكون لي نصيب مع رجل صادق ومحب، سنه لا يتجاوز 45 سنة، أريده أعزبا، كما أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد.

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سارة تريده أربعيني.. من يأخذ بيدي ويكون سندي

من الجميل أن تحظى الأنثى بكبير دعم رفيق دربها لتعتلي سلم النجاح، ومن ضمن أحلامي التي سطرت لها أن يكون لي زوج كريم يدعمني في رسالتي النبيلة التي من خلالها أحمل اسم مربية الأجيال.

أنا سارة من إحدى مدن الوسط الجزائري، في العقد الثالث من عمري، معلمة في الطور المتوسط، خمرية البشرة، متوسطة القامة، محترمة وأمينة في عملي ، صارمة وعفوية في ذات الأن والجميع يشهد بكفاءتي في تسيير حياتي. احلم أن يربطني القدر برجل حكيم حليم، يكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتعدى45سنة، أريده أعزبا ، كما أقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد فقط أعد أن أكون له أما حنونا.

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الرقم السري: 133604

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر