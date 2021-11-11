مربيات أجيال.. تناشد الحلال

رقيهن جعل الواحدة منهن لا تجد مانعا في أن تتواصل مع مركز الأثير. حتى يكون لها من خلال أحد أركانه فرصة لتلتقي بمن أجدر بقلبها وكيانها في الحلال. مربيات أجيال في الثلاثين توسمن خيرا في القراء الأوفياء للجريدة. وعليه فقد إخترنا باقة من خيرة من تواصلن معنا في هذا الشأن.

الرقم السري :

135911

أستاذة متألقة.. إلى جانبها الحياة تشعر بالمودة

شابة من إحدى ولايات الوسط، قبائلية الأصل، تبلغ من العمر 33 سنة، ذات أخلاق وجمال تسر العين. متوسطة القامة، مسؤولة وذات شرف وهمة، تمارس مهنة التعليم، بكل حرفية وضمي، عازبة لم يسبق لها الزواج.

اختارت مركز الأثير لتناشد صاحب النصيب الجميلقاصدة الحلال مع رجلا صادقا متفهما يتمتع بروح المسؤولية. لأن يكون لها الحامي، والسند في كل الظروف، تريده من العاصمة أو بومرداس، سنه ما بين 36 و43 سنة. كما شرطها أن يكون موظفا مستقرا، وتتعاون معه في حياة تريدها مستقرة، كما أنها تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد. صاحبة إعلاننا هذا تعول على جدية المتصلين، وهي سترد على كل المكالمات.

الرقم السري :

135912

مطلبها بسيط.. ومهرها حبا صادقا من شهم أصيل

شابة عازبة من ولاية المسيلة، لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 33 سنة، زيادة على كونها مربية أجيال. كما هي مدبرة رائعة لكل شؤون البيت، وماهرة فيه، متوسطة القامة ومقبولة الشكل، توسمت فينا الخير الكبير. واتصلت لتكون لها فرصة المشاركة والفوز بإذن الله بزوج أصيل في الحلال، تحقق إلى جانبه أحلامها وتنال بدعمه كل طموحاتها.

تتمنى أن يسوق لها القدر زوجا صادق صالح في الحلال، يكون عاملا مستقرا، سنه ما بين 34 و45 سنة. من وسط أو شرق البلاد، تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، وتعول صاحبة إعلاننا هذا على الجادين فقط.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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