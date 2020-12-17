منحن لأنفسهن فرصة أن يظفرن بالنصيب ويكون لهنّ حظ العثور على رفيق الدرب من خلال منبر ركن “مربيات أجيال.

يبحثن عن ابن الحلال”، اخترنا لكم هذه الإعلانات التي نتمنى أن ترقى لأذواقكم.

ثلاثينية من الوسط تريد معانقة السعادة.. من يحملني على أكف الراحة أكون له زوجة صالحة

طرقت أبواب ربيعي الثالث والثلاثين، نهلت من العلم ما يكفيني أن أكون مربية أجيال تمتهن بضمير الرسالة التي أنيطت إليها.

لا أكترث للماديات، ولا يهمني في المرء سوى علمه وتقواه.

ولا يمكنني أن أنكر فضل الرجل ودوره في حياة المرأة أن هو أدرك قيمتها.

وعلم برغبتها في أن تحيا معه الند للند في المسؤوليات وأعباء الحياة، تفكيري لم يكن بالعميق.

وقد قررت أن أكون من خلال “مركز الأثير” للإصغاء لشريك العمر باحثة، لا يهمني إلا أن يكون متقيا.

من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز الـ 45 من عمره.

أكثر ما يهمني أن يكون له مصدر رزق وأن يكون له بيت مستقر، أريده أعزب.

كما أقبله مطلقا أو أرمل، لكن من دون أولاد.

ولا يفوتني أن أنوّه أنني شابة من الوسط الجزائري، أبلغ من العمر 33 سنة، لم يسبق لي الزواج.

أعمل في سلك التعليم، متوسطة القامة، مقبولة الشكل، مدركة لأمور ديني ومحددة لأهداف دنياي، أسأل الله التوفيق وسداد الرأي.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133691

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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ابنة الزيبان تتوق لمن يعوّضها الحنان.. ذو مروءة وشهامة أكمل معه المشوار

من المؤكد أن أي أنثى يكسرها لقب المطلقة،في مجتمع يؤمن بالمظاهر والألقاب التي لا يمكنها أن تزيد في صاحبها شيء.

لم أكترث بعد للتجربة المريرة التي مررت بها بنظرات المجتمع،لأن أكثر ما كان يهمني أن أبني لنفسي شخصية متماسكة وعنفوانا.

انشغلت بما كان أهم، ورسمت لنفسي أهدافا تمثلت في أن أكون مربية أجيال أنال الأجر والثواب لك من علمته حرفا.

وزان حياتي ابني الوحيد الذي وبقدر انكساره هو الآخر، إلا أنه كان لي الروح التي أحيا بها.

لم أتجاوز الـ 34 من عمري، وبعدما بتّ في مستقر نفسي كبير.

ارتأيت أن أعيد بناء حياتي مع من هو جدير بقلبي وحبي، رجل من إحدى ولايات الشرق الجزائري.

لا أريده ألا يتجاوز من العمر 50 سنة، فقط ما أرجوه أن يكون حنونا وعطوفا.

يعي احتياجات امرأة مكسورة أثقل الزمان كاهلها.

ومن جهتي أعد من سيفتح لي أبواب قلبه بأن أكون أما فاضلة لأبنائه إن كان مطلقا أو أرمل.

كما أشترط أن يكون للزوج المستقبلي مصدر رزق مضمون.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133692

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر