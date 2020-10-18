مربيات أجيال يرغبن في الحلال

إبنة “الباهية” ذات همّة عالية.. كن أنت أملي وقرّة عيني

من الباهية وهران، ستكون انطلاقتنا في هذا الركن مع ريهام، شابة في الـ 28 من عمرها، جميلة الروح والتقسيم، بيضاء البشرة، طويلة القامة، زادها الله جمالا بتعلقها برسالتها النبيلة التي تكرّس لها كل وقتها، صاحبة إعلاننا عزباء، كيّسة وفطنة، من أسرة لقنتها من دروس الحياة أن كمال المرأة لا يكتمل إلا بزوج صالح يدعمها.

تريد صاحبة إعلاننا أن يجمعها القدر برجل من إحدى ولايات الغرب الجزائري، كوهران، تلمسان وسيدي بلعباس، سنه بين 30 و40 عاما، تريده أعزب، موظفا مستقرا وقادرا على المسؤولية، يمنحها الأمان ويكون قرّة عينها على الدوام.

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قبائلية الأصل ستكون لك نعم الزوجة.. زوج صالح به أكتفي

من وسط البلاد، خاطبتنا شابة في الـ 32 من عمرها، ذات أصل قبائلي، عزباء، لم يسبق لها الزواج، بنت محافظة، حلوة المعشر، متوسطة القامة، سمراء البشرة، ذات إرادة وعزيمة، تريد أن يوفقها الله ويجمعها برجل حنون وصادق من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 43 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد، أكثر ما تتمناه أن يكون زوج المستقبل متفهما لطبيعة عملها ومدركا لأهمية رسالتها.

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اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر