مربية أجيال تحلم بفارس الأحلام

لا تكفّ الأنثى على التّمني والرجاء، فالحلم مهما كان مستحيلا فإنه مشروع وجائز. وأنا في سني هذا أتمنى ان اجد ضالتي في رجل صادق محترم قادر على تحمل مسؤوليتي و الدفع بي نحو الأمام، كيف لا وأنا مربية أجيال، أؤدي عملي على أحسن وجه ولا ينقصني سوى من بإمكانه أن يبعث بي إلى عالم السعادة والهناء.

أنا إمرأة من إحدى ولايات الشرق الجزائري مضى من عمري44ربيعا، مقيمة في العاصمة بسبب ظروف العمل، أريد أن أجتمع في الحلال مع رجل حنون متفهم لطبيعة عملي، لا تهمني ولايته كما لا أرفض أن يكون مغتربا، شرطي الأساسي أن يكون متفتحا وقادرا على المسؤولية، سنه لا يتجاوز55سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد أو طفلين. وأنا على يقين من أن أموري ستكون على النحو الذي أتمناه بإذن الله.

الرقم السري : 135634

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