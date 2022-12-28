مربي أجيال يدّعي تنظيم رحلة شتوية بغرض إبعاد تلميذات قاصرات بالعاصمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء. تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف. في حق المتهم المدعو ” ك.م” في العقد السادس من العمر. أستاذ بمتوسطة وصاحب مدرسة خاصة بالعاصمة. عن تهمة محاولة ابعاد قاصر.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم ” ك.م” الذي مثل للمحاكمة. وفقا لاجراءات المثول الفوري أنه بتاريخ الوقائع المصادف لـ20 ديسمبر الجاري. وتحديدا خلال الساعة الحالية عشر صباحا أثناء خروج التلاميذ من الدوام المدرسي.

كما قام المتهم بالاقتراب من خمس تلميذات متمدرسات بالمتوسطة التي يملك المتهم سكنا وظيفيا فيها بمدينة برج الكيفان. وخلالها راح يدعوهم لمصاحبته طالبا منهن منحه اساميهن لتدوينها في ورقة. موهما اياهن انه بصدد الاشراف على رحلة منظمة من طرفه بمناسبة حلول العطلة الشتوية.

وخلالها تدخل المدعو ” و.س” تلميذ كان بصدد التسجيل للدراسة عن بعد للحصول على شهادة البكالوريا بالمتوسطة ذاتها. وقام بمعاتبتها محاولا ابعاده عن الفتيات، خاصة أنهن بدين في حالة خوف وذعر.

من جهتها الضحية المسماة ” م.ر” حضرت الجلسة برفقتها والدتها، أكدت لرئيس الجلسة وقائع القضية بتفاصيل متسلسة. مصرحة ان المتهم تسلم بعض الاسامي من بعض زميلاتها. فيما رفضت هي واخريات لطلبه، في الوقت الذي كان يتزعم بأخذهن معه في رحلة منظمة بمناسبة انتهاء امتحانات الفصل الأول.

كما اعترف المتهم خلال مواجهته بالوقائع بكل مانسب اليه مدعيا للقاضي. أنه كان ينوي اصطحاب التلميذة الضحية وزميلاتها المتغيبات عن الجلسة معه في رحلة للتفسح. لتقاطعه القاضي معاتبة اياه مطولة بأنه ليس له الحق في الاقتراب او التحدث الى الضحايا. مخاطبة إياه ” واش تكون انت حتى تنظم رحلة ماعندكش الحق تهدر مع بنات الناس راك كبير ..”.

وعلى ضوء ماورد قررت المحكمة النطق بالحكم الاسبوع المقبل مع ترك المتهم في حالة إفراج.