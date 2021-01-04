مربّو الأبقار يحتجون أمام مقر مديرية المصالح الفلاحية في خنشلة

رفعوا مطالب بتوفير الظروف المشجّعة لنشاطهم

نظّم، صباح أمس، العشرات من مربي الأبقار المنضوين تحت غطاء الجمعيات الفلاحية المختصة في شعبة إنتاج الحليب، قدموا من مختلف بلديات الولاية، تجمعا حاشدا أمام مقر مديرية المصالح الفلاحية لولاية خنشلة، للمطالبة بتوفير الظروف المناسبة للاستمرار في نشاطهم ووفاء السلطات المحلية وجميع المسؤولين بإدارات القطاعات ذات الصلة بالتزاماتهم، والتوقف عن خلق العراقيل والمعوقات غير المبررة لمحاصرتهم، ودفع المبتدئين منهم إلى الإفلاس، رافعين بالمناسبة لافتات تضم جملة المطالب التي انتفضوا من أجلها، في مقدمتها رحيل مدير الديوان الجهوي للحليب، المسؤول الأول على ما آلت إليه ظروف عملهم، لا سيما ما تعلق بتسويق منتوجهم، فضلا عن إصراره على التمسك بسقف أسعار الحليب التي أضحت لا تفي بالحد الأدنى من تكلفة الإنتاج، وكذا مطالبتهم الملحة بتسهيل الإجراءات الإدارية التي تمكنهم من الحصول على الأعلاف بالأسعار المدعمة عوض لجوئهم إلى السماسرة والوسطاء الذين يستغلون حاجتهم لرفع سعر القنطار الواحد فوق السعر المقنن بنسب تصل إلى 30 من المئة، مما يضاعف من نفقات تربية الأبقار وينزل بهامش ربحهم إلى أدنى مستوى، كما شدد المحتجون على ضرورة وضع حدّ للتلاعب في أموال الدعم التي أقرّتها الدولة للمنتجين بموجب حصص الإنتاج وعدد الأبقار، وكذا الذين يساهمون في رفع العدد بمختلف وسائل التلقيح.

وأضاف المحتجون مشاكل ثانوية بالجملة لا يزالون يتخبطون فيها، منها صعوبة الحصول على البذور الجيدة بالنسبة للمربين الذين يملكون مزارع لإنتاجها، وكذا كميات اللقاح والأدوية اللازمة لمختلف الأمراض التي تصيب الأبقار، أين يلجأون في كل مرة إلى اقتنائها من المتعاملين الخواص أو الحصول عليها من السوق السوداء.