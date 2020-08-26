مربّو الخيول وعمّال شركة “سباق الخيل” بالخروبة يحتجون أمام وزارة الفلاحة

احتج، اليوم الأربعاء، مربّو الخيول وعمّال شركة “سباق الخيل” بالخروبة، أمام وزارة الفلاحة مطالبين بصبّ أجورهم المتأخرة منذ 5 أشهر والتنديد بسوء التسيير.

وحسب ممثل المحتجين، قادة بولفراد، نائب مدير وحدة تربية الخيول في تيارت، في اتصال بـ”النهار أونلاين”، فإن مربّي الخيول وعمّال شركة “سباق الخيل” بالخروبة، لم يتلقوا أجورهم منذ 5 أشهر كاملة.

وكشف المتحدث بأنه تمّ رفع جملة من المطالب لوزارة الفلاحة، أهمها ضرورة صب أجور العمال التي لم تصرف منذ 5 أشهر، بالإضافة إلى إعادة النظر في تسيير شركة “سباق الخيل” بالخروبة.

مضيفا بأن الشركة المعنية هي شركة مربحة من خلال إجراء سباقات الخيل، وبسبب توقف النشاط والمدخول، لم نتلقَ أجورنا أو تعويضنا بالرغم من أمر رئيس الجمهورية بصبّ أجورنا العالقة.

وأكد نائب مدير وحدة تربية الخيول في تيارت بأن مربّي وملاك الخيول لم يتلقوا مستحقاتهم أيضا من الشركة حتى قبل انتشار وباء “كورونا”.

موضحا بأن مربّي وملاك الخيل المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أتوا من 9 مناطق وهي تيارت، الجلفة، الأغواط، وهران، العلمة، زموري، الخروبة، بريكة والمسيلة.

وكشف المتحدث بأن جرى استقبال ممثلين عن المحتجين من طرف وزارة الفلاحة للاستماع لمطالبهم المتمثلة أساسا في صبّ الأجور والنظر في سوء تسيير شركة “سباق الخيل” بالخروبة.

كما ناشد ذات المتحدث وزير الفلاحة بضرورة التدخل لإيجاد حل لقضيتهم

كما قال أحد المحتجين إن العمال ومربّي الخيول ليس لديهم أي مدخول منذ أشهر عديدة وصعب عليهم تربية هذه الثروة الحيوانية التي قد تندثر.