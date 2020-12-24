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مرة أخرى.. داربي “مانشستر” في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الرياضة
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مرة أخرى.. داربي “مانشستر” في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
بقلم أمير بهلول

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عن مباراة مثيرة في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

حيث سيواجه “مانشستر سيتي” نادي “مانشستر يونايتد” على ملعب “الأولترافورد” يوم 4 جانفي المقبل.

مباراة “الداربي” أمام “اليونايتد” ستكون فرصة لـ “محرز” ليسكت أفواه منتقديه وخاصة من يشككون بقدراته.

كما أنه أبدع أمام ذات الفريق في نفس الدور الموسم الماضي أين تلاعب بدفاع اليونايتد وبالحارس دي خيا في “الأولد ترافورد“.


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