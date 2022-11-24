مرجاني: تصحيح آلية إنجاز السكن الريفي وتخفيف الإجراءات الإدارية

قال المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة محمد مرجاني، أن الهدف من اللقاء هو تصحيح الآلية المتعلقة بإنجاز السكن الريفي. من أجل التخفيف من ثقل الاجراءات الإدارية. وتمكين المواطنين من إنجاز سكناتهم بهذه الصيغة بكل أريحية والتمكين من تجسيد هذا البرنامج.

ونظمت وزارة السكن والعمران والمدينة، يوما دراسيا جمع مدراء السكن للولايات الـ 58، وخصص لدراسة سبل تذليل العقبات الإدارية التي تعيق تجسيد برنامج السكن الريفي. حيث ترأس اللقاء، الذي نظم بمقر الصندوق الوطني للسكن. المدير العام للسكن بالوزارة محمد مرجاني، بحضور عدد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني على رأسهم رئيس لجنة الاسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، عمار عولمي. وكذا إطارات من الوزارة ومدراء السكن للولايات ال58.

وأشار مرجاني، إلى أن هذه الصيغة تمثل أكثر من 60 بالمائة من البرامج السكنية. التي أعدتها الدولة وتخص سكان الجنوب الكبير والهضاب العليا والأرياف بصفة عامة.

من جهته، صرح عولمي، على هامش اللقاء، أن حضوره رفقة عدد من النواب الذين شغلوا من قبل مناصب على رأس المجالس الشعبية البلدية. يأتي لمناقشة وإثراء صيغة السكن الريفي عبر النظر في بعض العراقيل التي يواجهها المواطن القاطن في الريف للإستفادة من هذه الصيغة.

كما أضاف عولمي، أن مشاركة النواب في هذا اليوم الدراسي هو بهدف الخروج بآليات تسهل على المواطن. الإستفادة من هذه الصيغة التي تحظى بإقبال كبير من طرف المواطنين في الآونة الأخيرة. معتبرا أن السكن الريفي سيساهم في تثبيت الساكنة في المناطق الريفية. مما سيساعد الفلاح على مزاولة نشاطه سواء في مجال الزراعة أو تربية المواشي والأغنام.

كما ستسمح الآليات التي ستنبثق من هذا اليوم الدراسي، إرساء ديناميكية أكبر لتوزيع السكنات بهذه الصيغة. لاسيما أن قانون المالية لسنة 2023 خصص حصة الأسد في ميزانية القطاع لتمويل السكن الريفي.

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