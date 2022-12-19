“مرحبا” الشعار الرسمي لـ”شان” الجزائر 2022
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الإثنين، شعار الطبعة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة في الجزائر.
ونشرت “الكاف”، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “المحطة المقبلة الجزائر، متعة كرة القدم الإفريقية تعود من بوابة كأس الأمم الإفريقية للمحليين”.
كما أرفق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هذه التغريدة، بالشعار الخاص بالطبعة المقبلة لـ”الشان”، والذي تمثل في عبارة “مرحبا”.
يذكر أن الجزائر، يتحتضن منافسة “الشان”، في الفترة الممتدة من 131 جانفي الجاري، وإلى غاية 4 فيفري المقبل.
Il est temps..
L’Algérie est prête à accueillir les invités #TotalEnergiesCHAN 🇩🇿 pic.twitter.com/cvSN5dT7W7
— CAF – FR (@caf_online_FR) December 19, 2022
📍 المحطة القادمة: الجزائر 🇩🇿
متعة كرة القدم الإفريقية تعود من بوابة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 🤩#TotalEnergiesCHAN pic.twitter.com/q4BNCOwOuf
— CAF – عربي (@caf_online_AR) December 19, 2022