«مرحبا بالجزائريين في بلدهم الثاني ولا خوف على الوضع الأمني في مصر خلال الكان»

حازم إمام (نجم منتخب الفراعنة السابق وعضو الإتحاد المصري حاليا) لـ«النهار»:

«أحداث القاهرة سنة 2009 لن تتكرر وطوينا الخلاف مع أشقائنا الجزائريين»

أكد نجم المنتخب المصري السابق، وعضو الإتحاد المصري لكرة القدم، حاليا، حازم إمام، أن الجماهير الجزائرية مرحبّ بها منذ الآن في مصر، تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، وأنهم سيكونون في بلدهم الثاني.

كاشفا أن الأحداث التي عرفتها القاهرة سنة 2009 خلال اللقاء الشهير بين الفراعنة والخضر في تصفيات مونديال 2010، لن تتكرر، خاصة وأن الخلاف تم طيّه نهائيا، وأوضح حازم إمام خلال حواره مع جريدة «النهار»، أمس، أن مصر ستنجح في احتضان «الكان» خاصة وأنها تملك المنشآت والبنى التحتية التي ساهمت في فوز الملف المصري على نظيره الجنوب الإفريقي.

أولا مبارك فوزكم بشرف تنظيم كأس إفريقيا 2019، هل ممكن أن تطلعنا كيف فاز ملف مصر على ملف جنوب إفريقيا؟

مصر تملك بنى تحتية جيدة جدا، وكما هو معلوم في «كان 2019» يوجد 24 منتخبا لأول مرة، وعليه نحن في حاجة إلى 6 ملاعب، والحمد لله نملك ملاعب جيدة في محافظات كثيرة، مصر بلد كبير فيها بنى تحتية تساعد على إنهاء الأمور بشكل سريع، وعليه ملفنا الذي اعتمدناه كان مدعما بخبرتنا بعدما استضفنا بطولات قارية وكأس العالم للشباب مرتين، وهذا ما رجح كفة مصر بشكل أو بآخر.

مصر تسلّمت تنظيم «الكان» قبل أقل من 6 أشهر من انطلاقها.. فهل ستنجحون في احتضانها رغم عامل الوقت؟

نسعى جاهدين لإنجاح الدورة، ورغم أن الوقت الذي يفصلنا عن بداية النهائيات قصير، إلا أننا نثق في قدراتنا ونحاول تنظيم دورة جيدة مثلما قمنا به من قبل، لأننا متعودون على ذلك، وآخر مرة كانت سنة 2006.

ما رأيك في الوضع الأمني في مصر وتأثيره على السير الحسن لـ«الكان».. ألا يوجد خوف على المنتخبات المشاركة؟

بخصوص الموضوع الأمني، إن شاء الله ستكون الأمور جيدة، وهذه الملفات ستتّحد من أجلها الدولة كلها مثلما هو معروف، وسننجِح هذه الدورة بشكل أو بآخر، وكما يعلم الجميع أيضا فإن الأوضاع الكروية في مصر جيدة خاصة بعد وصول منتخبنا إلى النهائي في كأس إفريقيا الأخيرة وتأهلنا للمونديال أيضا، وحتى نادي الأهلي وصل للنهائي مرتين، كما أن كل نشاط أقيم في مصر كانت فيه الحالة الأمنية جيدة جدا وسارت الأمور بأحسن ما يرام، وعليه نتنمى أن يكون كل شيء جيدا، وسنسمع رأي المشاركين بعد نهاية الدورة.

هل هناك مخاوف من تكرار أحداث القاهرة 2009 مع المنتخب الجزائري وأنصاره، بسبب الحساسية الموجودة بينهما؟

لا طبعا، لن يكون شيء من هذا القبيل إن شاء الله، والعلاقة ستكون على أحسن ما يرام، سواء مع المنتخب الجزائري أو كل أشقائنا العرب والأفارقة، وسيتم استقبالهم أحسن استقبال، رأينا أن الأندية المصرية حينما تنتقل إلى الجزائر في بطولات إفريقية يتم معاملتها معاملة جيدة، ونفس الشيء حينما تنتقل الأندية الجزائرية، وهناك كل التحية والتقدير، كما أن هذه الأمور من الماضي وتخطيناها بشكل كبير، والجزائريون إخوة وأشقاء وهم في بلدهم الثاني في مصر.

ما هي المنتخبات التي تملك الأفضلية حسبك للتتويج باللقب القاري؟

لا أستطيع ترشيح بلد أو آخر، وأجزم بأن هناك منتخبا سيتوج باللقب، صحيح تأهلت لحد الآن كل من مصر، الجزائر، المغرب، تونس، السنيغال، نيجيريا، الكاميرون وغيرها، وهي كلها منتخبات جيدة، وعليه سيكون النجاح حسب الحالة الفنية لكل منتخب، وإن كانت هناك إصابات وسط لاعبيها أم لا، وهل يملك المدرب تشكيلة وتعدادا ثريا، توجد منتخبات كثيرة تملك لاعبين جيدين ومديرين فنيين جيدين، وعليه البطولة ستكون قوية جدا، خاصة بوجود 24 منتخبا لأول مرة، شخصيا أعتبر كل منتخبات شمال إفريقيا المتأهلة لديها أمل كبير للتتويج، خاصة وأنه توجد ملاعب جيدة والإقامة ستكون جيدة أيضا، وهو ما سيؤثر إيجابيا على اللاعبين وبفضل كل هذا، الكثير من المنتخبات ستكون في مستويات جيدة.