مرحلة ثانية لتوسعة مركّب بلارة محور مباحثات وزير الصناعة مع سفير قطر

استقبل وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الاثنين، سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع SNS، عادل خمّان، وإطارات سامية من الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصِّص هذا اللقاء لاستكشاف سبُل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، إذ تمحورت النقاشات حول مشاريع استراتيجية عدة، ذات أولوية مشتركة، في مقدمتها الإسراع في إطلاق المرحلة الثانية من توسعة مركب بلارة التابع للشركة الجزائرية القطرية للصلب بولاية جيجل.

كما شملت المباحثات مشروع إنتاج حليب الأطفال مع مجمع “بلدنا الجزائر”، الذي يعدُّ رافداً مهماً ضمن المساعي الوطنية لتدعيم الأمن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد.

في هذا الإطار، شدد وزير الصناعة على أهمية الارتقاء بالشراكة الاقتصادية والصناعية إلى مستوى يعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الجزائر وقطر، امتثالاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. مع التأكيد على ضرورة التعجيل بترجمة المشاريع المتفق عليها إلى واقع ملموس.

من جهته، جدّد السفير القطري التزام بلاده بدعم الاستثمار في الجزائر، مؤكداً الإسراع في إطلاق المرحلة الثانية من المشروع بعد إتمام دراسة الجدوى الشاملة، بما يضمن مردودية اقتصادية عالية واستدامة للمشروع.

كما تطرق الطرفان إلى آفاق توسيع التعاون والاستثمار في قطاعات صناعية واعدة، على غرار قطاع النسيج، القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل وتعزيز الإدماج الصناعي.

في ختام اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور المنتظم، والعمل على تجسيد الشراكات الصناعية في أقرب الآجال، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.