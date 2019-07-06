مرداسي: إمضاء اتفاقيات مع شركات تأمين لتأمين الفنانين وتحسين ظروفهم

دشّنت وزيرة الثقافة مريم مرداسي اليوم رفقة والي ولاية معسكر، مقر المديرية الجديدة للثقافة، الكائن على مستوى المنطقة 12.

وقامت الوزيرة خلال زيارة عمل وتفقد قادتها للولاية اليوم بمعاينة مختلف مصالح المديرية، حيث أكدت في حوارها مع الموظفين

على ضرورة تقريب المسؤولين من المواطنين والفنانين، كما قامت بتدشين مقر دار الثقافة “أبي رأس الناصري”، بنفس الموقع.

وأمرت الوزيرة مدير الثقافة ومدير دار الثقافة، بتكثيف البرامج الثقافية خلال الفترة الصيفية، مع استغلال هذا المرفق

ودعوة الفنانين لتشمل مختلف فئات المجتمع، كما أعلنت مرداسي عن سعيها لمراجعة تصنيف المهن، بالتنسيق مع المجلس الوطني والأداب.

إلى جانب إمضاء اتفاقية مع شركات للتأمين، قصد تحسين ظروف عمل الفنانين عن طريق تأمينهم.