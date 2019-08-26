مرداسي تترحم على أرواح ضحايا حفل “سولكينغ”

فن وثقافة
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مرداسي تترحم على أرواح ضحايا حفل “سولكينغ”
بقلم أسماء.ع

قدمت وزيرة الثقافة سابقا، مريم مرداسي، تعازيها، لعائلات ضحايا، حفل “سولكينغ” الذي عرف وفاة 5 أشخاص كلهم شباب.

وقالت مرداسي خلال مراسم تسليم المهام، “هذه فرصة كي أترحم على أرواح ضحايا الحادثة الأليمة، الله يرحمهم ويعطي الصبر لذويهم.”

وأضافت مرداسي “وكل التوفيق والاستقرار لمؤسسات الدولة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والجزائر في القلب دائما”.

للإشارة، قدمت مريم مرداسي استقالتها، لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، من على رأس  وزارة الثقافة.

وجاءت استقالة مرداسي، بعد الأحداث الأليمة التي أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وجرح آخرين.

وكلّف رئيس الدولة، وزير الاتصال، حسان رابحي، بتولي منصب وزير الثقافة بالنيابة.


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