مرداسي تعلن عن استحداث حظيرة أركيولوجية وخط سياحي بباتنة

شددت وزيرة الثقافة، مريم مرداسي، على ضرورة حماية الموروث ذو الطابع العالمي والاستثمار فيه على الصعيدين السياحي والاقتصادي.

كما اقترحت في ذات السياق تطبيق تجربة استحداث مختبر ترميم الآثار للعناية بمختلف القطع الأثرية بميدينتي لومباز وتيمقاد.

وكشفت الوزيرة في زيارة العمل والتفقد التي قادتها الى ولاية باتنة، عن استحداث حظيرة اركيولوجية وخط سياحي يمتد على طول مدينة تازولت، لتنشيط لسياحة والنشاط الحرفي بالمنطقة.

وقد قامت اليوم الأحد، وزيرة الثقافة مرداسي مريم، بزيارة عمل وتفقد لولاية باتنة، حيث وقفت على وضعية القطاع.

وفي بداية الزيارة، قامت الوزيرة، بمعاينة ملحقة المركز الوطني للأبحاث بتازولت والموقع الأثري المدينة السفلى، بغرض اقتراح تسييجها من أجل تحويلها إلى حديقة أثرية.

وكذا معاينة وضعية المتحف القديم والحديقة الأثرية بتازولت.

من جهة أخرى قامت الوزيرة والوفد المرافق لها بمعاينة المتحف والموقع الأثري بتيمقاد، أين تم عرض مشروع تهيئة الواجهة الأمامية للمدخل الرئيسي للموقع.