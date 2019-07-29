مرداسي تفتتح مهرجان تيمڤاد وتزور المدينة الأثرية بباتنة

قامت وزيرة الثقافة، “مريم مرداسي”، بزيارة للمدينة الأثرية في تيمڤاد، بعد مشاركتها في حفل افتتاح الطبعة الـ41، من مهرجان تيمڤاد الدولي، السبت الماضي.

و سيكرم بهذه الطبعة، عميد الأغنية الشاوية “كاتشو”، والذي توفي سنة 2009، إثر حادث مرور مأساوي.

وسيقدم ابن الفنان الراحل، “كاتشو”، مجموعة من أنجح أغاني والده، على غرار “همي همي”، و”البشطولة”.

المشاركة اقتصرت في هذا المهرجان، على الأسماء الوطنية فقط للسنة الثانية على التوالي، ليفقد المهرجان صفته الدولية رغم الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها في الأوساط الفنية العربية.

وذلك بعد الأسماء الكبيرة، والتي كانت تشارك في هذا المحفل، في السنوات الأخيرة، على غرار الراحلة “وردة الجزائرية”، “ماجدة الرومي”، “أصالة”، “نجوى كرم”، “عاصي الحلاني”، “كاظم الساهر”، “راغب علامة”، والآخرون.

للذكير تأخر موعد انطلاق الطبعة الـ41 من مهرجان تيمڤاد، بسبب حالة الحداد، بعد وفاة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، الخميس الماضي.