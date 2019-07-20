مرداسي تهنئ الجزائريين بعد التتويج بكأس إفريقيا

هنأت وزيرة الثقافة مريم مرداسي، الجزائريين بعد التتويج زملاء محرز بكأس افريقيا.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية في فايسبوك: بعد تتويجه بلقب بطل افريقيا لكرة القدم وبعد فوزه المستحق في نهائي الكان 2019 تقدمت وزيرة الثقافة بتهانيها الحارة للفريق الوطني لكرة القدم هذا نصها.

لقد تابعت عن كثب أداءكم البطولي خلال هذه ‎المنافسة الأفريقية و أثبتم أنكم الأجدر بالفوز، كان مشواركم في القاهرة حافلا بالإنجازات .

‎حيث تميزتم بالروح الرياضية العالية و بالفنيات الكروية الفريدة التي أبهرت محبي هذه الرياضة في العالم و خاصة الشباب الجزائري وهذا بفضل إرادتكم الفولاذية وثباتكم.

أفرحتمونا وافرحتم ملايين الجزائريين وبعثتم فيناآمال النجاح والتفوق.

وإنني بهذه المناسبة السعيدة اعبرلكم عن افتخاري لانتمائي لهذا الوطن العزيز.

‎واهنئكم بهذا الفوز المستحق، وتتويجكم بكل جدارة واستحقاق بهذه الكأس .