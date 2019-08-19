مرداسي تهنئ “فرحاني” وتؤكد مواصلة دعم الطاقات الشابة في السينما

هنأت وزير الثقافة، مريم مرداسي، المخرج الجزائري حسن فرحاني، بعد فوزه بجائزة أفضل مخرج صاعد في مهرجان “لوكارنو السينمائي”.

وقالت مرداسي، إن الاستحقاق الذي ناله حسن فرحاني عن فيلمه “143 شارع الصحراء”،يؤكد مرة أخرى،عن قدراته الخلاقة في عالم السينما.

وأضافت الوزيرة، أن التكريم يضاف إلى قائمة الأعمال الإبداعية والسينمائية،التي تلقى الدعم المالي من الصندوق الوطني لتطوير،الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية،”FDATIC”.

بالإضافة إلى، التعاون الفني مع المركز الجزائري لتطوير السينما “CADC”.

وأشارت مرداسي، إلى أن الجزائر تحضر مرة أخرى في هذه المحافل الدولية الثقافية والفنية والسينمائية، ممثلة في خيرة مبدعيها الشباب والشابات.

وهذا من خلال الأعمال البارزة والقيمة والجوائز المحصودة في أنحاء العالم.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن القطاع ستواصل دعم ومرافقة الطاقات الشابة،التي ستحمل مشعل تطوير المشهد السينمائي في الجزائر بنظرة شبابية جديدة.