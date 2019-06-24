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مرداسي تهنئ فريق مسرحية “براغيث” لفوزه بجائزة أحسن عرض بالمهرجان الدولي للمسرح المحترف

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مرداسي تهنئ فريق مسرحية “براغيث” لفوزه بجائزة أحسن عرض بالمهرجان الدولي للمسرح المحترف
بقلم نسرين محفوف

عبرت وزيرة الثقافة، مريم مرداسي، عن فخرها بتتويج فريق مسرحية “براغيث” التابع للجمعية الثقافية “المنارة” لمدينة قورصو ببومرداس، بجائزة أحسن عرض متكامل خلال منافسة الفريق المسرحي في المهرجان الدولي “ليساسفة” للمسرح المحترف بالمغرب.

هذا إلى جانب حصول العمل المسرحي على جائزة أحسن نص مسرحي .

وبهذه المناسبة السعيدة تتقدم السيدة وزيرة الثقافة، بتهانيها الحارة وتشجيعها للفريق المسرحي على هذا الفوز والتميز الذي ناله عن جدارة وشرف به المشهد الثقافي و المسرحي الجزائري والعربي.
وتؤكد السيدة الوزرة بهذه المناسبة أن مثل هذه التكريمات والجوائز تضاف إلى قائمة الأعمال الإبداعية التي حصدها مبدعونا ومبتدعاتنا في مختلف العالم خاصة في إفريقيا والدول العربية.
فهنيئا للفريق المسرحي التابع للجمعية الثقافية “المنارة” بهذا الفوز المستحق ومزيدا من التوفيق والتميز والتألق.


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