مرداسي تهنئ فريق مسرحية “براغيث” لفوزه بجائزة أحسن عرض بالمهرجان الدولي للمسرح المحترف

وبهذه المناسبة السعيدة تتقدم السيدة وزيرة الثقافة، بتهانيها الحارة وتشجيعها للفريق المسرحي على هذا الفوز والتميز الذي ناله عن جدارة وشرف به المشهد الثقافي و المسرحي الجزائري والعربي.

وتؤكد السيدة الوزرة بهذه المناسبة أن مثل هذه التكريمات والجوائز تضاف إلى قائمة الأعمال الإبداعية التي حصدها مبدعونا ومبتدعاتنا في مختلف العالم خاصة في إفريقيا والدول العربية.

فهنيئا للفريق المسرحي التابع للجمعية الثقافية “المنارة” بهذا الفوز المستحق ومزيدا من التوفيق والتميز والتألق.