مرداسي في زيارة لأمريكا لحماية التراث الثقافي الجزائري

تقوم وزيرة الثقافة، مريم مرداسي، بزيارة عمل إلى واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة الممتدة بين 14 إلى و16 أوت الجاري.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية.

وستوقع الوزيرة، خلال هذه الزيارة، على مذكرة تفاهم بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال حماية التراث الثقافي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقييد استيراد مواد أثرية من الجزائر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والحد من نهب المواد الأثرية التي تمثل الموروث الثقافي للجزائر والإتجار غير المشروع بها.

وذلك طبقا لاتفاقية اليونسكو لسنة 1970، والمتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد ونقل الممتلكات الثقافية، بطرق غير مشروعة.

كما ستجري مريم مرداسي، محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين في قطاع الثقافة، حول سبل ترقية وتوطيد التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين في شتى المجالات.