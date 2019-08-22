مرداسي .. من أمريكا إلى ملعب 20 أوت من أجل سولكينغ

تواجدت صباح اليوم الخميس وزيرة الثقافة مريم مرداسي بملعب 20 أوت بملعب لتفقد تحضيرات حفل سولكينغ.

مرداسي وقفت على كل كبيرة وصغيرة بالملعب الذي سيحتضن الحفل بداية من التاسعة ليلا والخاص بالفنان العالمي سولكينغ.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الثقافة عادت مؤخرا من بلاد العم سام أين أمضت اتفاقية مع الأمريكان لحماية التراث الجزائرية.

ووضع سولكينغ ستوري على حسابه الخاص بالاستغرام يتحدث فيه عن التنظيم والتحضيرات.

وقال أنه سعيد جدا بالعودة إلى الجزائر بعد غياب دام 5 سنوات غياب.

كما وعد جمهوره في كامل التراب الوطني بإمكانية إحياء حفلات هناك.

بالإضافة إلى تحضيره لسيدي خاص سينزل إلى السوق بداية من شهر أكتوبر القادم.

وهذا بعد انتهاءه من جولاته العالمية والخاصة بفصل الصيف الذي كان مكثف جدا.