مرزاق علواش يعرض فيلمه الأخير “الريح الرباني” في تورونتو

اختير فيلم الخيال المطول “الريح الرباني” اخر انجازات المخرج مرزاق علواش للمشاركة في الطبعة ال43 من المهرجان الدولي للفيلم بتورونتو (كندا).

الذي سينظم من 6 إلى 16 سبتمبر المقبل حسبما أعلن عنه المنظمون على موقعهم الإلكتروني.

و قد وضعت آخر لمسات فيلم “الرّيح الربّاني” الّذي أخرجه و كتبه مرزاق علواش منذ أقل من شهر.

حسب السّينمائي الذي أدّى أدوار قصّته كلّ من سارة لايساك و مسعودة بوخيرة و محمد وغليس و حسن بن زراري و عبد اللّطيف بن أحمد.

أمّا الفيلم بالأبيض والأسود الّذي بلغت مدّة عرضه 93 دقيقة يسرد النفسية المضطربة لأمين أحد الشباب الّذي لا يتكلم كثيرا.

ويقيم بقرية صحراويّة صغيرة، حيث يقضي أكبر وقته في قراءة القرآن و الصلاة.

قبل أن يلتقي بنور إحدى الشابات التي تعاني هي الأخرى من مشاكل نفسية تفوق حالته.

و يعرف عن صاحب رائعة “عمر قتلاتو الرجلة” الفيلم الذي عرضه مرزاق علواش لأول مرة بمهرجان كان في سنة 1976.

في فئة “أسبوع النّقد” أنّه أصبح معتادا على المشاركة في هذه التظاهرة الشّهيرة التي ما فتئ يذهب إليها بانتظام منذ ذلك الحين.