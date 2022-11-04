الوطني مرزعة نموذجية لتربية الأسماك.. من فكرة إلى مشروع بسواعد الشباب بقلم النهار أونلاين نشر في 04 نوفمبر 2022 - 13:06 شارك غرِّد أرسل 184 0 مرزعة نموذجية لتربية الأسماك.. من فكرة إلى مشروع بسواعد الشباب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/plgNQ اقرأ أيضا تعيين مصطفى هنين على راس الديوان الوطني للخدمات الجامعية الوطني 27 أكتوبر القمة العربية: "إعلان الجزائر" وصل إلى مقاربة واقعية تتقدمها القضية الفلسطينية الوطني 04 نوفمبر القمة العربية.. لعمامرة يستقبل نظيره المصري سامح شكري الوطني 29 أكتوبر شرفي يكشف النسبة النهائية في الانتخابات الجزئية الوطني 15 أكتوبر منذر بودن: "مشاركة أمير دولة قطر في القمة العربية تعكس نهج سموه في تعزيز التضامن العربي" الوطني 01 نوفمبر قطع الطريق أمام مهربي العملة وسرطان تضخيم الفواتير.. الدولة بالمرصاد الوطني 20 أكتوبر الأمن يُطلق مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين الوطني 03 نوفمبر وزراء الخارجية العرب.. قمة الجزائر ستكون ناجحة ومنتصرة الوطني 30 أكتوبر إنطلاق الجلسة التشاورية المغلقة على مستوى القمة الوطني 02 نوفمبر حجز 4046 طن من السلع كانت موجهة للمضاربة الوطني 22 أكتوبر