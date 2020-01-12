مرزقان: “لا يوجد أي خلاف بين قدامى لاعبي النصرية”

نفى أسطورة المنتخب الوطني، ونصر حسين داي سابقا، شعبان مرزقان، وجود أي خلاف بين اللاعبين القدامى للفريق.

وصرح شعبان مرزقان، لتلفزيون “النهار”: “لا يوجد أي مشكل بيننا نحن اللاعبين القدتمى، لعبنا سويا ولازلنا أصدقاء إلى الآن”.

وأضاف: “ساندنا الفريق في كل الأوقات، وكنا نتنقل للملعب عندما كنا نلعب الأدوار الأولى لمتابعة المباريات من المدرجات”.

وتابع شعبان مرزقان: “اللاعبين القدامى للنصرية يحبون الفريق، ويساعدونه بقدر المستطاع، لكنهم لم يتدخلو أبدا في التسيير”.

يذكر أن نصر حسين داي، يتخبط هذا الموسم في مشاكل عديدة، بغياب شبه تام للإدارة، ما أثر على نتائج الفريق.