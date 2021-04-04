مرزوقي :”شباب بلوزداد فريق الألقاب وحمل قميصه شرف لي”

أكد الوافد الجديد لشباب بلوزداد، خير الدين مرزوقي، نيته في تقديم عروض كبيرة مع أبناء لعقيبة خلال الفترة القادمة.

وتحدث المُهاجم للقناة الرسمية للسياربي قائلا :”شباب بلوزداد فريق كبير، ومتعود على التتويج بالألقاب، واللعب معه شرف لي”.

وأضاف :”الإدارة عرفت كيفية إقناعي، وذلك رغم إمتلاكي للعديد من العروض خلال الميركاتو الشتوي الجاري”.

وواصل :”سأعمل على تقديم أفضل العروض الممكنة، وسأكون قدر المسؤولية المُلقاة على عاتقي”.

وختم :”أعرف جميع زملائي الجدد، وهم أبناء عائلة، وسيُساعدونني من أجل التأقلم سريعا”.