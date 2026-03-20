مرزوقي يقود التشكيلة المثالية للجولة 24 من الرابطة المحترفة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تشكيلة الأسبوع الرابع والعشرين، والتي شهدت اختيارات مميزة للاعبين الذين تألقوا خلال مباريات الجولة.

وجاءت التشكيلة كالتالي: حارس مرمى شبيبة الساورة، عبدالقادر صالحي.

خط الدفاع: حشود صاحب الثنائية أمام مستقبل الرويسات، مدافع مولودية وهران كروم، مدافع مولودية الجزائر، منزلة، ظهير أولمبيك آقبو شلفاوي.

خط الوسط متكون من كل لاعب أولمبيك آقبو، بن سعد الله، لاعب شبيبة الساورة بوطيش، ولاعب إتحاد الجزائر جينيور إيمي.

أما الهجوم شهد الثلاثي المتألق ماتوتي من إتحاد خنشلة، وهداف شباب بلوزداد، بن حمودة، و مرزوقي صاحب الهدفين أمام نجم بن عكنون.

تأتي هذه التشكيلة لتسلط الضوء على الأداء الفردي الرائع لهؤلاء اللاعبين، والذين كانوا أبرز نجوم الجولة، مؤكدين على قوتهم وقدرتهم على صنع الفارق في مباريات فرقهم.