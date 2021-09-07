مرسلي جديد مولودية الجزائر

أعلن نادي مولودية الجزائر، وبصفة رسمية عن ضمه لمُهاجم شبيبة تيارت إبراهيم مرسلي، بعقد لمدة ثلاث سنوات، الى غاية 2024، على أمل أن يتمكن من منح روح جديدة للقاطرة الأمامية للفريق العاصمي، والتي كانت مُخيبة للآمال الموسم الماضي.

وتواصل إدارة رئيس مجلس الإدارة عمار براهمية، وبهذه الصفقة، ضم اللاعبين من الرابطة الثانية هواة، وهي التي وقعت قبلها، لكل من توقي من وداد بوفاريك ويوسف الهواري من إتحاد عنابة.

ويسعى “العميد”، لإسترجاع بريقه بداية من الطبعة القادمة للرابطة المحترفة، بعد أن مرت سنة المئوية بشكل كارثي، حيث عجز الفريق عن الصعود لمنصة التتويجات محليا وقاريا، وإكتفى بإحتلال المركز السابع فقط من الترتيب العام للدوري في نتائج لم تُقنع “الشناوة” مُطلقا.

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