مرسلي: “جد فخور لنيلي وسام الاستحقاق من اللحنة الدولية الاولمبية”

أبدى أسطورة الرياضية الجزائرية، نور الدين مرسلي، سعادته، وفخره الكبير، لتتويجه بوسام الاستحقاق من اللحنة الدولية الاولمبية.

وصرح مرسلي، اليوم الخميس: “هذا الوسام جاء عن استحقاق، بعد مشوار رياضي دام تقريبا 20 عاما، حصدة خلاله عديد الألقاب العالمية”.

كما أضاف: “أنا جد فخور بهذا اللقب، الذي يحمل ميزة وقيمة خاصة، حيث يتم منحه من اللجنة الاولمبية كل 50 عاما لشخصية رياضية مميزة”.

وتابع نور الدين مرسلي: “هذا الوسام، يمنح لشخصيات رياضية، تحمل خصال معينة، من بينها النزاهة”.