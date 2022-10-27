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الرياضة

مرسلي: “جد فخور لنيلي وسام الاستحقاق من اللحنة الدولية الاولمبية”

بقلم كريم تيغرمت
مرسلي: “جد فخور لنيلي وسام الاستحقاق من اللحنة الدولية الاولمبية”
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أبدى أسطورة الرياضية الجزائرية، نور الدين مرسلي، سعادته، وفخره الكبير، لتتويجه بوسام الاستحقاق من اللحنة الدولية الاولمبية.

وصرح مرسلي، اليوم الخميس: “هذا الوسام جاء عن استحقاق، بعد مشوار رياضي دام تقريبا 20 عاما، حصدة خلاله عديد الألقاب العالمية”.

كما أضاف: “أنا جد فخور بهذا اللقب، الذي يحمل ميزة وقيمة خاصة، حيث يتم منحه من اللجنة الاولمبية كل 50 عاما لشخصية رياضية مميزة”.

وتابع نور الدين مرسلي: “هذا الوسام، يمنح لشخصيات رياضية، تحمل خصال معينة، من بينها النزاهة”.

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