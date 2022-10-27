مرسلي: “جد فخور لنيلي وسام الاستحقاق من اللحنة الدولية الاولمبية”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى أسطورة الرياضية الجزائرية، نور الدين مرسلي، سعادته، وفخره الكبير، لتتويجه بوسام الاستحقاق من اللحنة الدولية الاولمبية.
وصرح مرسلي، اليوم الخميس: “هذا الوسام جاء عن استحقاق، بعد مشوار رياضي دام تقريبا 20 عاما، حصدة خلاله عديد الألقاب العالمية”.
كما أضاف: “أنا جد فخور بهذا اللقب، الذي يحمل ميزة وقيمة خاصة، حيث يتم منحه من اللجنة الاولمبية كل 50 عاما لشخصية رياضية مميزة”.
وتابع نور الدين مرسلي: “هذا الوسام، يمنح لشخصيات رياضية، تحمل خصال معينة، من بينها النزاهة”.
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