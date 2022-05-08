مرسلي “رد الفيفا السلبي سيعطينا دفعا لاتخاذ قرارات صائبة مستقبلا”

أكد العربي مرسلي مدرب مولودية سعيدة أنه كان ينتظر القرار السلبي من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. رغم الامال التي كنت معلّقة على عنصر تلقي الحكم لرشوة.

كما قال العربي مرسلي في تصريح له لقناة النهار عن قضية الطعن “كنا ننتظر الرد السلبي وانتم تعرفون جيدا الكاف والفيفا. الخيبة نتمنى ان تعطينا درسا كبيرا في ترسيخ ذهنية الفوز واللعب على المستوى العالي”.

وأضاف “الخيبة ستعطينا دفعا بتعيين رجال جزائريين سواء في لجنة التحكيم و التسيير كانت دولية أوإفريقية”.

وختم “كما سيمنحنا الرد السلبي دفعة قوية لاتخاذ قرارات صائبة مستقبلا.

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