مرسلي: “زطشي ومدوار الأدرى بإمكانية استئناف البطولة من عدمه”

اعتبر نور الدين مرسلي، كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة، رئيس الفاف خير الدين زطشي، ورئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، هما الأدرى بإمكانية إستئناف البطولة الوطنية لكرة القدم، من عدمه.

وصرح نور الدين مرسلي، لتلفزيون “النهار”: “رئيس الفاف، خير الدين زطشي، وعبد الكريم مدوار، هما الأدرى بهذا الأمر، وتبقى صحة الرياضيين أساس كل شيء”.

وأضاف: “إذا كانت هناك مرافقة طبية، بإمكاننا اتخاذ نفس الخطوة التي قامت بها ألمانيا، باستئناف المنافسة دون جمهور”.

وتابع نور الدين مرسلي: “في حال استمرار الوضع على حاله، علينا ايجاد حل إيجابي لهؤلاء الرياضيين، لا يمكننا إبقاء الرياضيين في الحجر الصحي، فهذا يفقدهم لياقتهم، لذا يجب الإتفاق على حل لفائدة الرياضة الجزائرية”.