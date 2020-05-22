مرسلي: “سنحل مشاكل أبطال الرياضة الجزائرية من ذوي الهمم العالية”

الرياضة
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مرسلي: “سنحل مشاكل أبطال الرياضة الجزائرية من ذوي الهمم العالية”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد نور الدين مرسلي، كاتب الدولة المكلف برياضات النخبة، اعتماد الدولة الجزائرية منهجية خاصة للتكفل بمشاكل الرياضيين الجزائريين من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وصرح نور الدين مرسلي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “الرياضيون الجزائريون من ذوي الهمم العالية، قدموا الكثير للرياضة الجزائرية”.

وأضاف: “لدينا عدة أبطال في هذه الفئة من الرياضيين على غرار البطلة الأولمبية صايفي، والبطل الجزائري الآخ، المرحوم محمد علاق، وأسماء أخرى عديدة”.

وتابع كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة: “الحكومة الجزائرية، وفرت كل الدعم لهذه الفئة، وسطرت منهجية لأخذهم بعين الإعتبار، وحل جميع مشاكلهم”.


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