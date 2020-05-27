مرسلي: “علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار قضية حلفاية مرة أخرى”

الرياضة
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مرسلي: “علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار قضية حلفاية مرة أخرى”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث نور الدين مرسلي، كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة، عن قضية التسجيل الصوتي لرئيس وفاق سطيف فهد حلفاية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ اجراءات لتفادي تكرار مثل هذه القضية”.

وصرح مرسلي، لتلفزيون “النهار”، في هذا الخصوص: “لا ألوم رئيس وفاق سطيف، كما لا ألوم أي شخص آخر، لكن مثل هذه الأشياء لا يجب حدوثها”.

وأضاف: “لدينا شباب كبير يطمح للتألق والبروز على المستوى العالمي، ومثل هذه الأمور تكسر من عزيمتهم”.

وتابع “يجب أن يكون هناك تنسيق بيننا، وبين كل من رئيس الفاف خير الدين زطشي، وعبد الكريم مدوار، بالإضافة للوزير سيد علي خالدي، لدراسة هذا الموضوع بعمق، واتخاذ التدابير والاجراءات  اللازمة، لوضع حد لمثل هذه الأمور”.


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