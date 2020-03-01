مرسلي: “نملك شبابا بإمكانهم حمل مشعل اللجنة الأولمبية الجزائرية”

إعتبر كاتب الدولة المكلف برياضات النخبة، نور الدين مرسلي، أن الجزائر تملك رياضيين شباب لديهم الخبرة والكفائة التي تسمح لهم بحمل مشعل اللجنة الأولمبية.

وصرح نور الدين مرسلي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “نملك شبان لديهم الخبرة والكفائة التي تسمح لهم بحمل مشعل اللجنة الأولمبية الجزائرية”.

وأَضاف: “نشكر من ترك بصمته في اللجنة الأولمبية، وسندعم من سيحمل المشعل، لضمان التنسيق في العمل بين وزارة الشباب والرياضية، واللجنة الأولمبية الجزائرية”.

وتابع كاتب الدولة المكلف برياضات النخبة: “الجزائري بصفة عامة، عندما يتعلق الأمر بقضية وطنية، يبدي دائما عزيمته وتضحيته”.

وتابع نور الدين مرسلي: “في أصعب الظروف، خلال العشرية السوداء، تألقنا وشرفنا الجزائر، لنكون قدوة للأجيال، بتحصيلنا لعدة ألقاب عالمية، وأرقام قياسية”.